В юго-восточной части штата Вирджиния, в воскресенье, 4 июня, произошла авиакатастрофа бизнес-джета Cessna Citation. Пилот этого гражданского самолета, который пролетал над Вашингтоном, не отвечал на запросы диспетчеров и не реагировал на попытки пилотов истребителей установить контакт.

Сегодня стали известны новые подробности этой загадочной авиакатастрофы. Самолет принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, зарегистрированной во Флориде. По информации газеты New York Times, на борту находились дочь и внучка главы компании, Джона Румпеля.

Издание Daily Beast также отмечает, что в последние годы Румпель и его супруга активно пожертвовали кандидатам от Республиканской партии, включая сотни тысяч долларов, которые были переданы бывшему президенту США, Дональду Трампу.