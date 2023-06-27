ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Госдумы России Виталий Милонов оказался в конце рейтинга парламентариев за период с 19 по 25 июня. Об этом сказано в публикации Telegram-канала «Восьмой созыв».

Аналитики предполагают, что падение рейтинга может быть связано с его дистанцированием от ЧВК «Вагнер». Ранее Милонов выражал поддержку создателю «оркестра» Евгению Пригожину, но это изменилось в день «Марша справедливости». Политик начал выступать с критикой в адрес «музыкантов». По данным СМИ, сейчас депутат находится на личной даче в Стрельне.

Рейтинг парламентариев учитывает законотворческую работу, публичную активность в медиа и соцсетях, а также лоббирование интересов регионов. Недавно Милонов был в числе фаворитов, но его позиция сильно ухудшилась из-за действий во время «Марша справедливости».

Ранее сам Евгений Пригожин заявил, что «Марш справедливости» не является военным переворотом. По его словам, шествие не было направлено против государственного строя и президента.

Вам может понравиться

МК: на Украине был проведен соцопрос об истинном отношении украинцев к России

Киевский международный институт социологии в июне 2023 года провел среди жителей Украины социологический опрос, в котором украинцы указали, каких бы они хотели отношений с Российской Федерацией. По сообщению издании «Московский

Финалист шоу «Битва Шефов» приготовит авторскую шаурму в Тюмени

В Тюмени готовится открытие нового кафе, которое предложит своим посетителям только одно блюдо – шаурму. Однако, здесь шаурма будет приготовлена из «необычных» ингредиентов, а в роли главного повара выступит Роман

В МО Британии отреагировали на перехват самолетов российскими Су-27

Представитель Министерства обороны Великобритании, по сообщению британских СМИ, дал свой комментарий по поводу инцидента с российскими истребителями и британскими воздушными судами. По его словам, ВКС Российской Федерации приблизились к британским