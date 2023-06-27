Депутат Госдумы России Виталий Милонов оказался в конце рейтинга парламентариев за период с 19 по 25 июня. Об этом сказано в публикации Telegram-канала «Восьмой созыв».

Аналитики предполагают, что падение рейтинга может быть связано с его дистанцированием от ЧВК «Вагнер». Ранее Милонов выражал поддержку создателю «оркестра» Евгению Пригожину, но это изменилось в день «Марша справедливости». Политик начал выступать с критикой в адрес «музыкантов». По данным СМИ, сейчас депутат находится на личной даче в Стрельне.

Рейтинг парламентариев учитывает законотворческую работу, публичную активность в медиа и соцсетях, а также лоббирование интересов регионов. Недавно Милонов был в числе фаворитов, но его позиция сильно ухудшилась из-за действий во время «Марша справедливости».

Ранее сам Евгений Пригожин заявил, что «Марш справедливости» не является военным переворотом. По его словам, шествие не было направлено против государственного строя и президента.