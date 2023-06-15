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Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что украинское контрнаступление на Запорожском направлении может перейти в «мясные атаки». То есть противник, не считая жизни своих бойцов, будет отправлять в сторону российских укреплений огромное количество пехоты.

Сладков также подчеркнул, что под Ореховым противник ведет регулярные артиллерийские обстрелы российских позиций, однако в открытую атаку пока еще не идет. Российским бойцам стоит находиться в постоянной боевой готовности, так как ВСУ создали достаточно большой военный резерв. Они не станут жалеть своих военнослужащих, а отправят их в атаку в большом количестве на убой.

Корреспондент также добавил, что под населенным пунктом Васильевка противник пытается атаковать, однако ВС России отражают все удары. На Старомлыновском направлении ВСУ немного продвинулись вперед, но увязли. Российские силы остановили продвижение, но угроза все еще со стороны боевиков сохраняется.

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