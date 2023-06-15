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Беспилотный летательный аппарат «Патриот К40ТЛ», способный противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), будет проходить испытания в силовых структурах Российской Федерации. Об этом заявил представитель компании-производителя программного обеспечения (ПО) «Астраком» на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Сообщается, что новый дрон оборудован камерой, тепловизором и дальномером, а также оснащен защитой от РЭБ. Максимальная высота полета БПЛА «Патриот К40ТЛ» составляет два километра, а максимальная дальность связи – 20 км.

По словам представителя компании-разработчика, опытные образцы беспилотников в настоящий момент находятся в распоряжении подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Также специалисты компании провели совместные испытания нового дрона с десятью производителями отечественных РЭБ-систем. В результате ни одна из систем радиоэлектронной борьбы не смогла заглушить дрон, резюмировал представитель компании «Астраком».

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