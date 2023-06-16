ВРЕМЯ
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Колесные арки являются наряду с двигателем являются главным источником шума, который передается в салон автомобиля. Проблема заключается в том, что для их изготовления применяется слишком уж тонкий металл, который во время движения резонирует и передает вибрацию внутрь. Устранить ее позволяет шумоизоляция арок авто, которая выполняется быстро и уменьшает уровень шума в 4 раза.

Особенности и преимущества процедуры

Выполняется шумоизоляция с применением специальной вибродемпфирующей мастикой и листовыми материалами, которые обеспечивают тот же эффект – снижают вибрацию а вместе с ней устраняют и шум.

Так, студия Автокомфорт обеспечивает снижение уровня шума до 54,30 дБа – примерно на 75 процентов. “Родная” шумоизоляция с завода позволяет добиться показателя в 44 дБа, однако она обычно выполняется только на самых дорогих комплектациях.

Преимущества процедуры очевидны:

  • повышение уровня комфорта для водителя и пассажиров, постоянный шум от арок колес перестает раздражать;
  • исчезновение надоедливых звуков, которые вызывают мелкий мусор и камни, попадающие по колесам и стучащие о металл арки. Мастика и листовые материалы смягчают эти удары, обеспечивая в салоне полную тишину;
  • защита от ржавчины. Достигается этот эффект благодаря водонепроницаемости материалов для шумоизоляции. Они не пропускают влагу и тем самым исключают коррозию металла, из которого выполняются колесные арки;
  • защита от механических повреждений. Гравий, вылетающий из-под колес, часто бьет по аркам и не только создает дополнительный шум, но еще и оказывается причиной появления царапин или сколов на поверхности металла. Затем туда добирается влага и материал быстро приходит в негодность. Специальная обработка дает возможность предотвратить подобные негативные последствия.

В отдельных случаях водители говорят, что после шумоизоляции арок звуки не исчезают, а начинают доноситься со стороны порога авто. Но и эта проблема вполне решаема, так как звукоизоляционные мастики позволяют с таким же успехом обработать и порог, и днище машины.

Во сколько обойдется шумоизоляция арок авто

Ответ на этот вопрос зависит от класса автомобиля и его габаритов, а также от других важных факторов:

  • тип работ – внешняя или внутренняя шумоизоляция. В первом случае процедура обойдется дешевле, но во втором гарантируется практически полное исчезновение посторонних звуков по время движения;
  • используемые материалы. В основном для шумоизоляции применяются как мастики, так и листовые вибродемпферы, которые просто наклеиваются на поверхности;
  • объем работ.

Процедура шумоизоляции должна выполняться квалифицированными специалистами. Только в этом случае можно рассчитывать на значительное устранение уровня шума и отсутствие каких-либо проблем при дальнейшей эксплуатации авто.

Вам может понравиться

Возможности и функционал сервиса «СберЗдоровье»

Сервис «СберЗдоровье» предоставляет удобную возможность поиска подходящей клиники и записи на прием к квалифицированным врачам. В отличие от аналогичных платформ сервис охватывает более сорока городов России, к нему подключено свыше