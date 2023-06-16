Колесные арки являются наряду с двигателем являются главным источником шума, который передается в салон автомобиля. Проблема заключается в том, что для их изготовления применяется слишком уж тонкий металл, который во время движения резонирует и передает вибрацию внутрь. Устранить ее позволяет шумоизоляция арок авто, которая выполняется быстро и уменьшает уровень шума в 4 раза.

Особенности и преимущества процедуры

Выполняется шумоизоляция с применением специальной вибродемпфирующей мастикой и листовыми материалами, которые обеспечивают тот же эффект – снижают вибрацию а вместе с ней устраняют и шум.

Так, студия Автокомфорт обеспечивает снижение уровня шума до 54,30 дБа – примерно на 75 процентов. “Родная” шумоизоляция с завода позволяет добиться показателя в 44 дБа, однако она обычно выполняется только на самых дорогих комплектациях.

Преимущества процедуры очевидны:

повышение уровня комфорта для водителя и пассажиров, постоянный шум от арок колес перестает раздражать;

исчезновение надоедливых звуков, которые вызывают мелкий мусор и камни, попадающие по колесам и стучащие о металл арки. Мастика и листовые материалы смягчают эти удары, обеспечивая в салоне полную тишину;

защита от ржавчины. Достигается этот эффект благодаря водонепроницаемости материалов для шумоизоляции. Они не пропускают влагу и тем самым исключают коррозию металла, из которого выполняются колесные арки;

защита от механических повреждений. Гравий, вылетающий из-под колес, часто бьет по аркам и не только создает дополнительный шум, но еще и оказывается причиной появления царапин или сколов на поверхности металла. Затем туда добирается влага и материал быстро приходит в негодность. Специальная обработка дает возможность предотвратить подобные негативные последствия.

В отдельных случаях водители говорят, что после шумоизоляции арок звуки не исчезают, а начинают доноситься со стороны порога авто. Но и эта проблема вполне решаема, так как звукоизоляционные мастики позволяют с таким же успехом обработать и порог, и днище машины.

Во сколько обойдется шумоизоляция арок авто

Ответ на этот вопрос зависит от класса автомобиля и его габаритов, а также от других важных факторов:

тип работ – внешняя или внутренняя шумоизоляция. В первом случае процедура обойдется дешевле, но во втором гарантируется практически полное исчезновение посторонних звуков по время движения;

используемые материалы. В основном для шумоизоляции применяются как мастики, так и листовые вибродемпферы, которые просто наклеиваются на поверхности;

объем работ.

Процедура шумоизоляции должна выполняться квалифицированными специалистами. Только в этом случае можно рассчитывать на значительное устранение уровня шума и отсутствие каких-либо проблем при дальнейшей эксплуатации авто.