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Сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия в Егорьевске с целью установить личность серийного педофила, который надругался над четырьмя несовершеннолетними. Соответствующий пост был опубликован в Телеграм-канале Shot.

Сообщается, что недавно на территории заброшенного здания егорьевского Роспотребнадзора неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Сотрудники полиции отмечают, что аналогичные случаи нападения на детей были зафиксированы летом прошлого года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».

Родители четверых пострадавших детей уже обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов составили описание подозреваемого мужчины, поисками которого занимаются следователи. По предварительным данным, всем пострадавшим детям от 11 до 12 лет, они проживают в благополучных семьях и не стоят на учете в полиции.

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