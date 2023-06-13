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О Грайворонском районе узнали все жители России после нападения диверсионной группы. Как сейчас живут местные жители в городе и окрестных селах рассказали корреспонденты РБК. 22 мая в Грайворонский район Белгородской области зашли украинские диверсанты. Приграничные населенные пункты подверглись активной массированной артиллерийской атаки со стороны ВСУ.

В области ввели режим контртеррористической операции (КТО). На следующий день диверсантов выбили с российской территории, а режим был снят. Однако спустя три недели жители района так и не смогли вернуться к своей прежней жизни, ведь украинские боевики продолжают обстреливать территорию практически ежедневно.

От города Гайворон до украинской границы примерно 9 километров. Поблизости находятся села Гора-Подол, Глотово и Козинка, обстрелы которых происходят ежедневно. По словам местных жителей «стреляют в любое время – утром, днем, вечером, ночью». Наибольшее количество прилетов пришлось на село Корзинка. В той части населенного пункта, который примыкает к украинской границе, почти каждый второй дом получил повреждения.

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