Как передает издание «Военное обозрение», еще с минувшей осени ВС России активно используют в зоне спецоперации дроны-камикадзе «Герань-2». С помощью них российским силам удается осуществлять массированные атаки по военным объектам на территории Украины.

Еще после первой волны налетов «Гераней» на украинскую критическую инфраструктуру, киевский режим начал утверждать, что российские военные в реальности используют иранские барражирующие боеприпасы «Шахед».

Стоит отметить, что и Москва, и Тегеран полностью отвергли версию того, что «Герани» имеют иранское происхождение. Причем иранские власти неоднократно обращались к Киеву с просьбой представить им доказательства своих слов. Однако киевский режим никакие свидетельства своих слов так и не дал, но, в то же время продолжил просить у мирового сообщества «наказать Иран» за военную помощь России.

Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов во время эфира «Единые новости» заявил, что украинские специалисты, изучая начинку дронов-камикадзе, применяемых ВС России, обнаружили, что некоторые детали в устройствах были произведены во Франции и США. Но обвинять своих союзниках в поставках составляющих для РФ Данилов не стал.