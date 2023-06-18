Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как отмечает в своем материале издание South China Morning Post, большинство европейских стран после окончания периода «холодного противостояния» между США и СССР начало экономить на системах противоракетной и противовоздушной обороны.

Однако широкое применение ракет разной дальности в комплексе с ударными беспилотниками Вооруженными Силами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, вынудило руководство ЕС выделить миллиарды евро на обновление систем ПВО/ПРО.

В материале газеты приводят в пример Францию, которая избавилась от восьми из девяти своих зенитно-ракетных полков. При этом боевые действия на территории Украины продемонстрировали важность современных систем ПВО/ПРО для защиты своей территории.

Автор материала отмечает, что только ФРГ планирует выделить более 100 миллиардов евро на усиление своей системы ПВО. Франция также потратит 100 миллиардов евро для обновления своей противоракетной защиты в период до 2030 года.

Вам может понравиться

Племянница Жанны Фриске Луна уже хозяйничает на кухне

Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья воспитывает свою годовалую дочь Луну. Отмечается, что Наталье удалось забеременеть при помощи ЭКО. В своем блоге Наталья часто публикует фото и видео со

В ДНР рассказали о сложной ситуации на фронте в районе Марьинки и Угледара

Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил, что в ДНР противником было задействовано большое количество техники и личного состава. Но существенных успехов ВСУ на Донецком направлении не смогли добиться. Однако достаточно тяжелая

Что запрещено делать 17 июня, в день Митрофана Навозника

17 июня в православии почитается память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе его принято называть Митрофан Навозник. Стоит отметить, что «Навозник» не считается оскорблением, так как издавна на Руси к