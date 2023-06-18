Как отмечает в своем материале издание South China Morning Post, большинство европейских стран после окончания периода «холодного противостояния» между США и СССР начало экономить на системах противоракетной и противовоздушной обороны.

Однако широкое применение ракет разной дальности в комплексе с ударными беспилотниками Вооруженными Силами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, вынудило руководство ЕС выделить миллиарды евро на обновление систем ПВО/ПРО.

В материале газеты приводят в пример Францию, которая избавилась от восьми из девяти своих зенитно-ракетных полков. При этом боевые действия на территории Украины продемонстрировали важность современных систем ПВО/ПРО для защиты своей территории.

Автор материала отмечает, что только ФРГ планирует выделить более 100 миллиардов евро на усиление своей системы ПВО. Франция также потратит 100 миллиардов евро для обновления своей противоракетной защиты в период до 2030 года.