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Телеграм-канал Shot сообщает, что сбитый под Калугой неопознанный воздушный объект, на самом деле оказался советским Ту-141 «Стриж». По имеющейся информации, данный беспилотник был опознан экспертами после осмотра обломков аппарата. Авторы ТГ отмечают, что подобные модели БПЛА в регионе уже встречались неоднократно.

Автор поста сообщает, что 17 мая, под Калугой у трасы А-108 были найдены обломки «Стрижа», который был сбит системой противовоздушной обороны. А ранее, 6 февраля «Стриж» был найден в лесу – он зацепился за ветки деревьев. Также дрон советского производства, оснащенный взрывчатым веществом, упал под Тулой 26 марта. Его тоже сбила система ПВО.

Отмечается, что украинские боевики модернизируют советские беспилотные летательные аппараты. Они устанавливают дополнительный топливный бак и начиняют их взрывчатыми веществами. После усовершенствования Ту-141 способны пролетать до тысячи километров.

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