Согласно информации, представленной польской газетой Rzeczpospolita, яхта «Андромеда», о которой СМИ сообщали, что она использовалась в связи с терактом на «Северных потоках» и указывала на причастность Польши к этому инциденту, фактически не имеет к этому никакого отношения. Газета ссылается на источник в прокуратуре Польши, пишет РИА Новости.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о модели и маршруте яхты «Андромеда», предположительно связанной с подготовкой теракта на «Северных потоках». В то же время The Wall Street Journal утверждало, что Польша, в чей порт заходила яхта, играла роль логистического центра для операции по взрыву «Северного потока».

Польские следователи выяснили, что яхта прибыла из Германии и провела в польском порту всего 12 часов, после чего покинула территориальные воды Польши. Официально яхта зарегистрирована в порту Бреге на острове Рюген.