Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По подразделениям ВСУ, которые перешли в наступление в районе Времевского выступа в Запорожской области, наносит удары российская авиация. Она использует “умные” авиабомбы, которые поражают цели с максимальной точностью, передает портал “Русская весна”.

«ВКС России наносят удары „умными бомбами“ по целям в Запорожской области», – сообщили военные корреспонденты в телеграм-канале портала.

Стоит отметить, что в настоящий момент нет никакой официальной информации об использовании авиации. О попытке прорвать линию обороны ВС РФ ранее сообщил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Он отметил, что боевики вместе с польскими наемниками пошли в наступление, используя не менее 15 единиц техники. Несколько боевых машин уже уничтожено противотанковыми ракетными комплексами и артиллерией.

Вам может понравиться

Агата Муцениеце смогла похудеть до 54 килограммов

Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце расекретничалась и рассказала, что смогла сбросить свой вес до 54 килограммов. Поддерживать фому ей помогает правильное питание, бег и физические упражнения. 34-летняя

Подполковник Никитин: Боевики ВСУ шли именно на захват города Шебекино

Диверсионно-разведывательные группы не просто нападали на населенный пункт Шебекино в Белгородской области, они планировали захватить территории, рассказал подполковник Александр Никитин, который командует мотострелковым батальоном. Он сообщил, что противник провел артподготовку

Зеленский пригрозил публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать публичную борьбу со странами, которые якобы помогают России обходить санкции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи в Киеве с эстонским коллегой Аларом