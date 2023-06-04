По подразделениям ВСУ, которые перешли в наступление в районе Времевского выступа в Запорожской области, наносит удары российская авиация. Она использует “умные” авиабомбы, которые поражают цели с максимальной точностью, передает портал “Русская весна”.

«ВКС России наносят удары „умными бомбами“ по целям в Запорожской области», – сообщили военные корреспонденты в телеграм-канале портала.

Стоит отметить, что в настоящий момент нет никакой официальной информации об использовании авиации. О попытке прорвать линию обороны ВС РФ ранее сообщил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Он отметил, что боевики вместе с польскими наемниками пошли в наступление, используя не менее 15 единиц техники. Несколько боевых машин уже уничтожено противотанковыми ракетными комплексами и артиллерией.