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В районе Артемовска (Бахмута) продолжаются ожесточенные бои. Они вышли за пределы города, однако украинские ВС все же бьют по городским кварталам из крупнокалиберной артиллерии, пользуясь находящимися в их распоряжении господствующими высотами.

Российские ВС наносят по врагу ответные удары. Они находятся в более выгодной позиции, так как стены Артемовска защищают их от атак противника и позволяют избежать потерь.

В основном бои ведутся только с применением артиллерии, довольно громкие перестрелки слышны практически круглосуточно. На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом “Военкоры Русской весны” видно, как над многими районами города поднимаются столбы дыма, а из-за разрушенных зданий вылетают снаряды, атакующие противника в окрестностях Артемовска.

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