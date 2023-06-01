Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Утром 1 июня боевики РДК (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались совершить прорыв в Белгородскую область при поддержке украинских Вооруженных сил, передает портал “Русская весна”.

Они опубликовали очередное хвастливое видео, на котором можно заметить наличие в распоряжении диверсантов боевой и инженерной техники. Сами боевики заявляют, что вскоре якобы “появятся окраины Шебекино.

Однако пограничники ВС РФ уже ждали непрошеных гостей и вступили с ними в бой. В настоящий момент известно о серьезных потерях со стороны диверсантов и боевиков украинской армии.

Ранее сообщалось, что первые танки, которые использовались для прорыва, уничтожены с помощью фугасных мин и противотанковых расчетных комплексов. После этого по противнику отработала артиллерия, вынудившая его спасаться бегством.

Вам может понравиться

Полковник ВВС Хатылев заявил о «разрыве» в поставках систем ПВО для Москвы после 1990-х

Действующую группировку войск ПВО вокруг Москвы необходимо срочно наращивать как минимум в четыре раза, уверен военный эксперт Сергей Хатылев. Он напомнил, что ее сильно сократили в 90-х годах прошлого столетия

“РВ”: украинский нацистский спецназ показал, как эвакуирует раненых

Для эвакуации раненных с поля боя украинский спецназ “Волки да Винчи” использует американскую бронетехнику. Её можно заметить в ролике, который публикует издание “Русская весна” (“РВ”). Процесс эвакуации снят и смонтирован

Дмитрий Нагиев, пропавший с экранов, вновь вернулся в кино

Популярный российский актер Дмитрий Нагиев определенное время не появлялся на экранах телевизоров. Он даже отказался от проведения «Премии МУЗ-ТВ» и участия в шоу «Голос», в 11-м сезоне. Однако после длительного