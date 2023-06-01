Утром 1 июня боевики РДК (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались совершить прорыв в Белгородскую область при поддержке украинских Вооруженных сил, передает портал “Русская весна”.

Они опубликовали очередное хвастливое видео, на котором можно заметить наличие в распоряжении диверсантов боевой и инженерной техники. Сами боевики заявляют, что вскоре якобы “появятся окраины Шебекино.

Однако пограничники ВС РФ уже ждали непрошеных гостей и вступили с ними в бой. В настоящий момент известно о серьезных потерях со стороны диверсантов и боевиков украинской армии.

Ранее сообщалось, что первые танки, которые использовались для прорыва, уничтожены с помощью фугасных мин и противотанковых расчетных комплексов. После этого по противнику отработала артиллерия, вынудившая его спасаться бегством.