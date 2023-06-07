Новости о прорыве дамбы Каховского водохранилища и последующем наводнении, которые унесли линию обороны российских войск на левом берегу, открывают возможность Вооруженным силам Украины нанести удар на Херсонском направлении, пока русские не создадут новую линию обороны. Эта возможность рассматривается Генеральным штабом ВСУ.

В украинском Генеральном штабе провели моделирование ситуации, представив разрушение дамбы Каховской ГЭС в ходе контрнаступления. Однако это предполагалось только после высадки десанта и захвата плацдарма на левом берегу, возможно, с целью контроля над Запорожской атомной станцией.

Разрушение дамбы приведет к потере русскими позиций, скрытых под водой, так как левый берег является более пологим по сравнению с правым. После этого будет нанесен удар, разрушающий оборону российской армии.