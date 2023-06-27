Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как отмечает в своем материале RT, бойцам Вооруженных сил Российской Федерации удалось захватить большое количество трофейной техники в первые дни масштабного контрнаступления украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

По словам Героя России Руслана Курбанова, после начала контрнаступления украинских боевиков его подразделение смогло уничтожить около 50 единиц различной техники ВСУ во время тяжелого трехчасового боя. Российский боец отметил, что командование украинской армии попыталось прорвать оборонительные рубежи ВС России, отправив в контрнаступление большое количество пехоты на легкобронированной технике.

Большая часть техники и боевиков ВС Украины была уничтожена в первые дни масштабного контрнаступления. Бойцы штурмового отряда «Шторм» при поддержке танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота ВС России смогли захватить брошенную на поле боя украинскими боевиками американскую бронемашину MRAP Oshkosh в окрестностях Новодонецкого. По словам российских бойцов, бронеавтомобиль западного производства оказался практически в идеальном состоянии, поэтому его отправили в тыл для дальнейшего изучения специалистами.

Вам может понравиться

Публицист Шорохов назвал виновного в кризисе, который привел к Маршу справедливости ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли зайти в Ростов-на-Дону и продвинуться на 680 километров к Москве, не проронив ни единой капли крови. Более того, основатель «оркестра» Евгений Пригожин дал команду остановить Марш

Целью Марша справедливости были Шойгу и Герасимов — Telegram-канал «Сибирский РеднекZ»

Автор Telegram-канала «Сибирский РеднекZ» прокомментировал Марш справедливости бойцов ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. По его словам, глава частной военной компании изначально вовсе не планировал выдвигать подразделения «музыкантов» дальше штаба

Филиппины получат кредит от Всемирного банка в размере 1.14 млрд долларов для спасения планеты

Всемирным банком был одобрен кредит для Филиппин, который будет выдан стране для принятия мер по спасению планеты от климатических изменений. Размер кредита составляет 1.14 миллиарда долларов. Часть выделенных средств можно