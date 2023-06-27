Как отмечает в своем материале RT, бойцам Вооруженных сил Российской Федерации удалось захватить большое количество трофейной техники в первые дни масштабного контрнаступления украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

По словам Героя России Руслана Курбанова, после начала контрнаступления украинских боевиков его подразделение смогло уничтожить около 50 единиц различной техники ВСУ во время тяжелого трехчасового боя. Российский боец отметил, что командование украинской армии попыталось прорвать оборонительные рубежи ВС России, отправив в контрнаступление большое количество пехоты на легкобронированной технике.

Большая часть техники и боевиков ВС Украины была уничтожена в первые дни масштабного контрнаступления. Бойцы штурмового отряда «Шторм» при поддержке танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота ВС России смогли захватить брошенную на поле боя украинскими боевиками американскую бронемашину MRAP Oshkosh в окрестностях Новодонецкого. По словам российских бойцов, бронеавтомобиль западного производства оказался практически в идеальном состоянии, поэтому его отправили в тыл для дальнейшего изучения специалистами.