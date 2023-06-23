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Согласно сообщению Министерства обороны РФ, российский военнослужащий, капитан Евгений Плискачев, совершил подвиг в зоне СВО. Во время боя с противником, рискуя собственной жизнью, он смог наладить связь. Таким образом, он спас и себя, и своих сослуживцев.

Во время очередного сражения бойцов  ВС РФ с подразделением ВСУ, российские военные потеряли связь, так как был перебит кабель. Находясь под непрерывным огнем противника, капитан Евгений Плискачев смог при помощи подручных средств восстановить кабель и наладить связь.

Были переданы координаты месторасположения противника артиллерийским расчетам, которые нанесли удар по подразделению ВСУ. По итогу ВС России смогли уничтожить целый взвод противника, включая две единицы бронетехники. Смелые и решительные действия капитана Плискачева привели к ликвидации противника и сохранению жизней российских военнослужащих.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

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