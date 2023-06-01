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Подразделения 103-й бригады территориальной обороны Украины попали под удар тяжелой огнеметной системы “Солнцепек” у населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Глава пресс-службы группировки войск “Запад” Сергей Зыбинский рассказал, что позиции противника успешно поражены, передает РИА Новости.

Также войска РХБЗ западной группировки разгромили укрепрайон противника, в котором возводились долговременные укрытия для удержания длительной обороны и нанесли удар ТОС-1А по складам с боеприпасами.

Ранее “Солнцепеки” успешно задействовались на Южно-Донецком направлении, где поразили два опорных пункта ВСУ вместе с подразделениями противника.

Напомним, что ТОС-1А с термобарическими снарядами является одним из самых мощных видов неядерных вооружений.

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