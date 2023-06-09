В своем Telegram-канале подполковник Роман Винивитин, служащий Вооруженных сил России, сделал шокирующее заявление о пытках, применяемых представителями ЧВК «Вагнер» во время его нахождения в плену.

Согласно его словам, сотрудники этой частной военной компании задержали его, когда он проезжал мимо своих подразделений.

«Меня удерживали в подвале и издевались надо мной так, как это не сделал бы ни один озлобленный русский солдат над пленным военнослужащим ВСУ», – рассказал он.

Винивитин добавил, что его избивали и не давали спать, несколько раз за ночь выводили из подвала и пытались «расстрелять». Он также упомянул, что видео с его допросом, которое распространяется ЧВК, было записано под давлением.