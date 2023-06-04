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На Донецком направлении штурмовые отряды Вооруженных сил Российской Федерации постепенно продвигаются вперед на территории населенного пункта Марьинка. Военкоры сообщают об освобождении еще пяти кварталов города.

В конце мая командование российской армии отправило свежие резервы для освобождения населенного пункта Марьинка. В настоящий момент на данном направлении в боевых действиях принимают участие бойцы 150-й дивизии из состава Южного военного округа, а также подразделение специального назначения из состава «Ахмата».

Начиная с 2014 года украинские боевики превратили жилые кварталы Марьинки в один сплошной укрепрайон, в котором были оборудованы мощные бетонные опорные пункты. По состоянию на первый день лета город освобожден от украинских националистов примерно на 70%.

Теперь бойцы 150-й дивизии совместно со спецназом «Ахмата» продвигаются в западной части города. Военкоры также сообщают об освобождении жилых кварталов и в северной части города.

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