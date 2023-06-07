Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции. Российские военкоры сообщают об ликвидации украинского военного летчика с позывным Nomad, который ранее проходил стажировку в Соединенных Штатах Америки.

Сообщается, что в окрестностях населенного пункта Коптево, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, силами противовоздушной обороны ВС России был сбит истребитель ВВС Украины Су-27, которым управлял майор Владислав Савельев.

Потеря опытного пилота является серьезным ударом для любых вооруженных сил, особенно во время активной фазы боевых действий. Сообщение о гибели опытного украинского пилота пришло на фоне просьб киевского режима о передаче вооруженным силам Украины западных истребителей. Однако может сложиться такая ситуация, что военными самолетами западного производства на Украине попросту некому будет управлять.