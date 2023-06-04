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Украинские боевики продолжают осуществлять атаки по населенным пунктам, находящимся в тылу. Очередная попытка нанесения ракетного удара была осуществлена в сторону Бердянска. Однако российская ПВО четко сработала, перехватив все украинские ракеты. Отмечается, что среди них также была и «Точка-У».

Стоит отметить, что Великобритания поставила Киеву  крылатые ракеты воздушного базирования. И теперь украинские националисты получили возможность осуществлять атаки по городам, которые находятся на достаточно далеком расстоянии от артиллерии и РСЗО. Киев решил воспользоваться такой возможностью, сделав своими целями Бердянск и Мариуполь.

По сообщению администрации Бердянска, среди сбитых над населенным пунктом ракет противника присутствовала «Точка-У» с кассетной боевой частью. Отмечается, что кассетный боеприпас детонировал в воздухе. Остальные перехваченные снаряды – это ракеты британского производства Storm Shadow.

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