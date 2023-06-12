Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

15 июня состоится очередное заседание комиссии по Украине «Раймштайн». Киев ожидает, что решатся вопросы «истребительной коалиции». Такое заявление было сделано министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

К предстоящему заседанию «Раймштайна» подготовлена целая делегация, целью которой является подготовка пилотов и логистика. По словам Резникова, речь на данный момент идет о подготовке пилотов, техников и инженеров, которые должны обслуживать самолеты. Он отметил, что это достаточно сложная система.

Киев также намеревается выпросить дополнительное вооружение и боеприпасы, артиллерию и средства ПВО. Однако именно вопрос в получении натовской авиации для киевского режима стоит в приоритете. Также Киев очень надеется, что в итоге американцы согласятся предоставить свои дальнобойные ракеты.

Министр обороны Украины также отметил, что для Украины важным является «открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники».

Вам может понравиться

На Западе заявили, что Зеленский испытывает удовольствие от конфликта с Россией

Фабио Мини, автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, высказал свое мнение об украинском президенте Владимире Зеленском, отметив, что в его поведении можно заметить лицемерное удовольствие от вооруженного конфликта с Россией.

Мэр Теребилов игнорирует монополизацию рынка ЖКХ и жалобы дальнегорцев на рост тарифов

Дальнегорский городской округ вошел в список лидеров Приморского края по росту тарифов на услуги ЖКХ при низком качестве оказываемых услуг. При этом мэр Александр Теребилов игнорирует жалобы жителей на проблему.

В районе Времевского выступа боевые вертолеты Ка-52 группировки «Восток» ВС России уничтожили два БМП Bradley ВСУ

Штурмовые подразделения украинских боевиков продолжают терять западную бронетехнику, переданную киевскому режиму для проведения широкомасштабного контрнаступления, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. После нескольких дней безуспешных попыток наступать на российские силы в