15 июня состоится очередное заседание комиссии по Украине «Раймштайн». Киев ожидает, что решатся вопросы «истребительной коалиции». Такое заявление было сделано министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

К предстоящему заседанию «Раймштайна» подготовлена целая делегация, целью которой является подготовка пилотов и логистика. По словам Резникова, речь на данный момент идет о подготовке пилотов, техников и инженеров, которые должны обслуживать самолеты. Он отметил, что это достаточно сложная система.

Киев также намеревается выпросить дополнительное вооружение и боеприпасы, артиллерию и средства ПВО. Однако именно вопрос в получении натовской авиации для киевского режима стоит в приоритете. Также Киев очень надеется, что в итоге американцы согласятся предоставить свои дальнобойные ракеты.

Министр обороны Украины также отметил, что для Украины важным является «открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники».