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Согласно сообщению Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», министр обороны Украины Алексей Резников выразил готовность к проведению мирных переговоров с Россией при изменении предварительно заявленных целей российской спецоперации.

Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что перед началом переговорного процесса Москва должна предоставить доказательства своей готовности к мирному соседству с Украиной.

Резников также отметил, что Киев готов обсудить возможность достижения мирного соглашения или проведения переговоров с российской стороной.

Ранее сообщалось о планах Украины начать производство ракет с дальностью свыше 1 тысячи километров. Министр отметил, что украинские власти уже утвердили ракетную программу, и на ее реализацию выделены бюджетные средства.

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