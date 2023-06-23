Западные производители вооружения пока готовы помогать Украине только издалека. Размещать свои производства на территории страны, оружейные компании пока не планируют. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на нескольких представителей крупных оборонных компания Запада – сообщают “Известия”.

По мнению представителей оборонных предприятий, инвестировать средства в создание совместных предприятий в стране, на территории которой идут боевые действия, – крайне рискованный шаг. Есть вероятность, что производства откроются после активной фазы конфликта между Москвой и Киевом, но она тоже не слишком высока – опрошенные специалисты сослались на существующее законодательство, которое может ограничить сотрудничество с промышленностью Украины.

Ранее киевские власти заявляли, что некоторые оборонные компании уже готовы создать на территории Украины предприятия по производству вооружения. В первую очередь речь шла о сборке беспилотных летательных аппаратов.