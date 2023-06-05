Соединенные Штаты стремятся обеспечить поставки от Японии взрывчатки для 155-мм артиллерийских снарядов, которые Пентагон сейчас срочно перебрасывает на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Действующие экспортные правила запрещают японским компаниям продавать за границу любые вооружения, такие как гаубичные снаряды, которыми Украина ежедневно стреляет по российским войскам. Тем не менее, западные союзники Киева, похоже, нашли обходной путь в условиях острой нехватки собственных боеприпасов.

Вашингтон хочет подключить японскую компанию-производителя к цепочке поставок взрывчатых веществ для снабжения военных заводов (принадлежащих армии США), которые выпускают артиллерийские снаряды. Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что Токио, который на этой неделе принимал министра обороны США Ллойда Остина, разрешил продажу промышленного тротила, поскольку это взрывчатое вещество «предназначено не только для военных целей».

Министерство торговли, промышленности и экономики Японии отказалось сообщить, обращалась ли к нему какая-либо японская компания по поводу экспорта тротила. Госдепартамент США также не стал напрямую отвечать на вопросы «Рейтер» о том, планируют ли США покупать тротил в Японии, но заявил, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами, «чтобы предоставить Украине необходимую поддержку».

«Отход от государственного пацифизма, который доминировал во внешней политике Японии на протяжении десятилетий, пока не распространился на смертоносную военную помощь, ограничивая предложения Токио Киеву такой экипировкой, как бронежилеты, каски и продовольственные пайки. После визита президента Украины Владимира Зеленского в Японию во время саммита лидеров G7 в прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида согласился пожертвовать джипы и грузовики», – отмечает Reuters.

Тем не менее, в отношении Киева «политического консенсуса по вопросу отправки летальной помощи в Японии пока не наблюдается», – сказал Цунео Ватанабэ, эксперт аналитического центра Sasakawa Peace Foundation.

Южная Корея, которая также использует 155-мм снаряды, входит в число тех стран-союзников, которых Вашингтон ранее просил «помочь вооружить Украину». Сеул ответил отказом, и по заявлению представителя министерства обороны Южной Кореи, его позиция Сеула в отношении оказания смертоносной помощи Киеву не изменилась.

«Поставка коммерческого тротила в США может быть лишь временной мерой, поскольку многие законодатели правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) хотят ослабить или отменить экспортные ограничения», – указывает Reuters.

В декабре, когда Кисида объявил о пятилетней программе значительного усиления вооруженных сил Японии, он пообещал пересмотреть правила экспорта, открыв возможность того, чтобы японские компании смогли поставлять смертоносное оружие на мировой рынок – причем не только Украине, но и другим странам, которых Токио и Вашингтон считают потенциальными союзниками против России и Китая.

Акихиса Нагашима, бывший заместитель министра обороны и высокопоставленный член ЛДП в парламентском комитете по национальной безопасности, сказал Reuters, что подобное наращивание военной мощи позволит Японии «на четыре пятых пройти путь к тому, чтобы снова стать полноправной страной», не обремененной наследием своего поражение во Второй мировой войне. А «оставшиеся 20%», по его мнению, представляет собой как раз снятие экспортных ограничений – прежде всего на военную продукцию.