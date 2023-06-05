В последнее время общественность сильно волнует вопрос внедрения в обыденную жизнь нейросетей. Ведутся активные обсуждения рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), в том числе и генеративных нейросетей.

Несмотря на всю пользу для человечества GPT-4 и MidJourney, многие эксперты разделились в своих мнениях, причем как в позитивном настрое, так и негативным. Также возникает еще один важный вопрос – как должно регулироваться развитие и работа нейросетей государством на законодательном уровне.

На данный момент в России уже существуют разнообразные меры государственной поддержки, способные побудить бизнес к началу использования передовых технологий ИИ. К примеру, фонд «Сколково» за счет федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» будет выделять гранты компаниям, решившим использовать отечественные решения с помощью Искусственного Интеллекта. Размер гранта может составлять от 20 миллионов до 100 миллионов рублей.