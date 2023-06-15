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Разведчики Вооруженных Сил Российской Федерации показали кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом, на которых видна сожженная украинская техника в приграничном районе Белгородской области.

Оператор разведывательного дрона показал журналистам приграничный украинский поселок, за территорией которого он ведет наблюдение. В его окрестностях были расположены позиции украинских минометчиков, которые обстреливали территорию Белгородской области, а также следы танков ВС Украины.

На кадрах можно увидеть следы того, как украинский танк проломил забор, установленный на государственной границе Украины и Российской Федерации. Однако далеко он уехать не смог, поскольку был сожжен огнем российской артиллерии в ближайшей лесопосадке. Также разведчик Вооруженных Сил Российской Федерации показал сгоревшую ремонтную машину, которая пыталась эвакуировать танк назад на территорию Украины.

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