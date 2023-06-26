Десктопные и мобильные приложения превратились в необходимость для любого бизнеса. Они обеспечивают возможность в короткие сроки привлечь новых заказчиков на товары и услуги, наладить быструю обратную связь с клиентами, моментально уведомить их о новых акциях и программах лояльности. Также приложения выполняют множество других функций, количество которых ограничивается только фантазией клиента.

Студия YuSMP Group осуществляет разработку приложений с нуля, берет на себя выполнение всех необходимых этапов, начиная с создания адекватного технического задания и заканчивая отладкой софта и его поддержкой. При этом она предлагает выгодные условия сотрудничества для бизнеса, работает как с простыми, так и с уникальными сложными проектами, от которых требуется устойчивость к высоким нагрузкам.

Этапы разработки приложения

Ключевым этапом создания любого мобильного, десктопного или веб-приложения является составление технического задания. Это не просто простой набросок будущих действий, но и результат тщательного изучения деятельности компании, ее целевой аудитории и конкурентов, создание разнообразных пользовательских сценариев.

Техническое задание также учитывает требования клиента к будущему софту, поэтому разработка приложений под ключ начинается со всестороннего сотрудничества с ним. Только получив всю необходимую информацию, специалисты составляют ТЗ и приступают к его реализации.

Она состоит из нескольких не менее сложных, но необходимых этапов:

UI/UX дизайн, представляющий собой разработку внутренней логики работы приложения, реализации пользовательских сценариев, создание стилевого решения интерфейса;

собственно, сама разработка, которая также делится на этапы, чтобы предоставить заказчику возможность видеть промежуточные результаты и вносить коррективы буквально на ходу. Все замечания и предложения в обязательном порядке учитываются специалистами;

тестирование готового приложения, устранение багов и недостатков дизайнерского решения, приведение софта в полное соответствие с требованиями клиента.

Весьма важным этапом является и поддержка приложения, которая включает в себя не только помощь в устранении возникающих в ходе использования ошибок, но и создание новых версий, внедрение дополнительных функций.

Во сколько обойдется разработка приложения

Ответ на этот вопрос индивидуален для каждого заказчика. Ключевыми факторами, которые влияют на стоимость, являются сложность разрабатываемого софта, его функциональность, затраченные на работу усилия специалистов.

Студия YuSMP Group в обязательном порядке учитывает потребности клиента и ни в коем случае не навязывает ему ненужные функции и дизайнерские “фишки”, которые могут безосновательно повысить стоимость услуги. Также она четко соблюдает установленные сроки, постоянно находится на связи с заказчиками, моментально реагирует на любые предложения или замечания, что отражается на процессе разработки.