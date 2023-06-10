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Глава Псковской области Михаил Ведерников во время беседы с журналистами издания «Царьград» рассказал, что во время проведения операции по борьбе с диверсантами в Белгородской области пострадали мобилизованные бойцы из Псковской области.

Ведерников рассказал, что мобилизованные военнослужащие находились на передовой в зоне боевых действий в Белгородской области. Он отметил, что там произошел заход диверсионных разведывательных групп, также были серьезные артиллерийские обстрелы области. Для решения боевых задач были направлены также опытные бойцы спецназа.

Напомним, что Белгородская область существенно пострадала от артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Из населенного пункта Шебекино массово эвакуировались местные жители. Отмечается, что украинские боевики наносили удары также при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенному пункту и его прилегающим территориям.

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