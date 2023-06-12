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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, артиллеристы группировки российских войск «Запад» ликвидировали личный состав диверсионно-разведывательной группы противника на Купянском направлении.

Российские бойцы вскрыли местоположение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков из состава 14-й отдельной механизированной бригады, которая пыталась перейти линию фронта в окрестностях населенного пункта Ольшана. В результате точного удара САУ «Мста-С» личный состав группы был ликвидирован на месте.

Также российские артиллеристы сорвали попытку противника перебросить резервы в районе населенного пункта Молчаново и уничтожили два минометных расчета вооруженных сил Украины. Расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» ВС России сбили два украинских БПЛА «Фурия» и ANSER в окрестностях сел Новоегорьевка и Ольшана, которые вели воздушную разведку.

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