Российские системы ПВО активно уничтожают остатки ВВС Украины. По данным Министерства обороны РФ, за минувшие две недели в зоне СВО были сбиты 5 украинских самолетов и 2 вертолета.

Вертолеты Ми-8 были уничтожены неподалеку от населенного пункта Лозовое, расположенного на границе ДНР и Харьковской области, а также в районе Новопавловки Запорожской области. Среди сбитых самолетов ВКС Украины были штурмовики Су-25, Су-24 и истребители МиГ-29.

Исходя из сводок российского оборонного ведомства, агрессивность украинской авиации особенно отмечается в Донецкой Народной Республике. Самолеты противника были сбиты в районе таких населенных пунктов: Славянск, Варваровка, Григоровка, Красноармейск. Стоит отметить, что по целям отрабатывает, как система ПВО, так и российские истребители.

Работу ПВО подкрепляет воздушное патрулирование российскими Су-35СС с ракетами Р-37 «Стрела». Данные ракеты являются серьезной угрозой для противника даже на достаточно большом расстоянии.