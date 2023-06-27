Вечером 26 июня 2023 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в прямом эфире. В своем обращении он выразил благодарность россиянам, подчеркнув, что их гражданская солидарность показала, что любые попытки шантажа и создания внутренней нестабильности обречены на провал.

Президент подчеркнул, что в случае вооруженного мятежа он был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на свою неразумность, должны были осознавать это. Они понимали, что их действия были преступными, направленными на разделение и ослабление страны, которая в настоящее время сталкивается с колоссальной внешней угрозой и непрецедентным давлением со стороны.

Президент отметил, что большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» являются патриотами своей Родины, которых попытались использовать втемную. Однако им было предоставлено время для обдумывания.

Также Владимир Путин выразил свою признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его вклад.