У армии Украины имеется наступательный потенциал, однако контрнаступление, которое началось 5 июня, она провалила, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что ВСУ понесли серьезные потери, которые существенно превышают среднестатистические показатели.

Российский лидер раскрыл некоторые недостатки ВС РФ, пояснил, что в настоящий момент все еще наблюдается недостаток современных видов вооружений. Однако оборонно-промышленный комплекс России стремительно набирает обороты и в ближайшее время эта проблема будет решена окончательно.

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», – заявил президент.

Также он отметил мужество российских военнослужащих, благодаря которому хорошо вооруженная украинская армия не сумела добиться успехов ни на одном из направлении контрнаступления.