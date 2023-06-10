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У армии Украины имеется наступательный потенциал, однако контрнаступление, которое началось 5 июня, она провалила, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что ВСУ понесли серьезные потери, которые существенно превышают среднестатистические показатели.

Российский лидер раскрыл некоторые недостатки ВС РФ, пояснил, что в настоящий момент все еще наблюдается недостаток современных видов вооружений. Однако оборонно-промышленный комплекс России стремительно набирает обороты и в ближайшее время эта проблема будет решена окончательно.

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», – заявил президент.

Также он отметил мужество российских военнослужащих, благодаря которому хорошо вооруженная украинская армия не сумела добиться успехов ни на одном из направлении контрнаступления.

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