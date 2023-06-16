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Во время своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума – 2023 президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать семьям пособие на ребенка до 1.5 лет, в том числе единое детское пособие на весь период времени вне зависимости от того, увеличился доход семьи или нет.

Также глава государства подчеркнул, что в законе необходимо закрепить понятие как частичная занятость родителя, имеющего инвалидность, и при этом пособие по уходу за ребенком должно сохранится. Сегодня такие граждане могут получать пособие, если не работают.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что будет продолжено индексирование минимального размера оплаты труда. Российский лидер отметил, что с 1 января 2024 года должна быть проведена еще одна индексация, согласно которой МРОТ увеличится на 18.5%.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум – 2023 проводится в период с 14 по 17 июня.

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