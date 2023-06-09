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Пресс-служба Минобороны РФ передает, что пулеметчик-штурмовик из 155-й бригады морской пехоты, известный под позывным «Шеф», поделился информацией о продолжающейся работе в зоне самой высокой готовности (СВО), где военные не дадут противнику продвинуться дальше.

«Шеф» рассказал о своем первом бою и о том, как оказался под обстрелом противника.

«Мы оказались под сильным огнем снарядов из боевых машин пехоты и минометов, и нам пришлось искать обходные пути, так как выжить там было невозможно. В одном из подвалов я обнаружил двух раненых морпехов. Я решил остаться с ними и оказывать помощь», – рассказал «Шеф».

Ранее сообщалось, что система обороны в СВО сыграла ключевую роль в отражении атак украинской армии. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что выстроенная система обороны Вооруженных сил РФ помогла остановить наступление ВСУ.

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