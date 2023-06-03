Украинские диверсанты совместно с предателями России из РДК (Русский Добровольческий Корпус – организация признана террористической и запрещена на территории России) продолжают обстреливать гражданское население приграничных поселков Белгородской области. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Подразделения артиллеристов, входящие в состав группировки Вооруженных сил Российской Федерации «Запад», эффективно уничтожают выявленные позиции украинских боевиков и ренегатов из РДК в приграничных районах Украины возле Белгородской области.

Напомним, что по информации Министерства обороны Российской Федерации, по выявленным позициям украинских боевиков и террористов из РДК был нанесен массированный артиллерийский удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В результате мощного артиллерийского огня диверсионные группы не могут проникнуть на территорию Белгородской области.

В настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции наиболее ожесточенные боевые действия идут на Краснолиманском направлении.