Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети было опубликована видеозапись, на которой можно рассмотреть, как российские бойцы точным попаданием противотанковой управляемой ракетой поразили украинский танк. На кадрах видно, что после поражения произошла детонация боекомплекта танка. В результате точного попадания, российские бойцы уничтожили и технику, и экипаж противника.

Также отмечается, что в районе населенных пунктов урожайное и Макаровка, которые расположены на Времевском выступе, было поражено несколько единиц военной техники ВСУ. На данном направлении противник активно пытается пробить оборону российской армии вот уже как несколько недель.

Минувшей ночью ВСУ перебросили штурмовиков на четырех БТР в лесные насаждения на Южно-Донецком направлении. Противник активно накапливает штурмовые бригады с целью осуществления наступательных действий на населенный пункт Новодонецкое, который сейчас находится под контролем российских войск.

Вам может понравиться

Sky News: украинское контрнаступление идет медленно из-за минных полей и препятствий

Британский телеканал Sky News сообщает, что украинское контрнаступление на данный момент проходит медленно из-за наличия минных полей, препятствий и российских оборонительных действий. Западные чиновники, ссылаясь на свои оценки, отмечают, что

На Западе объяснили причину отсутствия успеха украинского «контрнаступления»

В западных СМИ появилась масса статей, авторы которых не скрывают разочарования о провале первых попыток ВСУ перейти в контрнаступление. Но натовские эксперты нашли объяснения. По их мнению, ВСУ еще могут

Армия РФ начала новую тактику при нанесении ударов по украинским объектам

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» сообщается, что российские военнослужащие применили новую тактику на Украине. Вместо массированных ударов они выбирают стратегию, заключающуюся в запуске только нескольких ракет по маршрутам, где есть