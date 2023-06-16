В Сети было опубликована видеозапись, на которой можно рассмотреть, как российские бойцы точным попаданием противотанковой управляемой ракетой поразили украинский танк. На кадрах видно, что после поражения произошла детонация боекомплекта танка. В результате точного попадания, российские бойцы уничтожили и технику, и экипаж противника.

Также отмечается, что в районе населенных пунктов урожайное и Макаровка, которые расположены на Времевском выступе, было поражено несколько единиц военной техники ВСУ. На данном направлении противник активно пытается пробить оборону российской армии вот уже как несколько недель.

Минувшей ночью ВСУ перебросили штурмовиков на четырех БТР в лесные насаждения на Южно-Донецком направлении. Противник активно накапливает штурмовые бригады с целью осуществления наступательных действий на населенный пункт Новодонецкое, который сейчас находится под контролем российских войск.