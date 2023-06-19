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В понедельник, 19 июня, стало известно, что вертолет Ми-26 успешно доставил аварийно севший в Якутии вертолет Ми-8 в город Якутск.

Представитель компании «Алроса», владеющей вертолетом, сообщил агентству РИА Новости, что визуально перемещаемый вертолет не получил повреждений, и транспортировка прошла успешно.

17 июня стало известно о том, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Никто из находившихся на борту не пострадал. На место происшествия были направлены спасатели региональной поисково-спасательной базы.

Позже в тот же день стало известно из газеты «Известия», что вертолет перевозил вахтовых рабочих. Всего на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Предварительная информация указывает на то, что командир экипажа принял решение о посадке после срабатывания предупреждающей сигнализации о технической неисправности.

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