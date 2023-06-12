Российскими военнослужащими в зоне СВО используются FPV-дроны для поражения опорных пунктов противника. Очередное применение данных беспилотников ВС России на Южнодонецком направлении было запечатлено на видео. Соответствующие кадры были опубликованы на официальной страничке Министерства обороны России.

В сообщении ведомства говорится, что операторы подразделения ВС России обнаружили позиции боевиков с их долговременными укреплениями. В МО подчеркнули, что опорный пункт ВСУ был уничтожен точным ударом дронами.

На видео представлено наведение беспилотника на цель. Запись велась от первого лица. FPV-дрон удачно поразил заданную цель, которой являлось укрепление противника. Другим беспилотником был зафиксирован процесс удара по укрепрайону ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с применением FPV-дронов в зоне боевых действий в Запорожской области. С помощью данных беспилотников бойцам ВС России удалось успешно уничтожить огневые точки ВСУ.