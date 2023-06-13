Зарубежные СМИ информируют, что командование ВСУ уже более недели предпринимает попытки контрнаступления, основываясь на предоставленных данными разведки НАТО. Однако, пока эти разведданные не привели к значительным результатам.

Военные Украины упоминают о многочисленных минных полях, созданных российскими Вооруженными силами на разных направлениях, включая Запорожское и Южно-Донецкое. При это они выражают сожаление по поводу отсутствия конкретных данных о минных полях. Эти заявления можно рассматривать как определенные претензии к натовским партнерам, а также как попытку объяснить неудачи в начальный период анонсированного контрнаступления.

Что касается отличий в действиях ВСУ, то после потери значительного количества бронированных машин разминирования, включая поставленную из Финляндии технику на базе танков Leopard, украинские войска все чаще пытаются прорываться через минные поля с помощью артиллерийского обстрела, в надежде на вызов детонации. Однако это странный подход к достижению цели, учитывая увеличение расхода боеприпасов при такой тактике.