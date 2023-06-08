Бывший командир спецподразделения ГРОМ, польский генерал Роман Полько в интервью журналистам местного издания завил, что ВСУ уже начали свое контрнаступление, но не полномасштабное. По его словам, в классических военных действиях о начале контрнаступления свидетельствует артиллерийская подготовка. Однако в этом случае о начале наступательных действий говорят «сообщения в информационном пространстве, направленные на сбивание с толку противника».

Генерал Полько уверен, что главной целью украинского контрнаступления является изоляция Крымского полуострова и разрушение Крымского моста. Что касается последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции, по мнению Полько, это действительно ограничит возможности украинской армии. Однако он выразил уверенность, что командование ВСУ имеет запасные «аварийные» варианты.

Роман Полько также подчеркнул, что если киевское руководство откажется от проведения полномасштабного контрнаступления этим летом или осенью, которое должно привести к вытеснению российских сил с украинских территорий, то это ослабит желание Запада помогать Украине.