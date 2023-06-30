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По информации издания «Царьград», Польша приняла одностороннее решение о закрытии нескольких пунктов пропуска и, таким образом, создала проблему для себя. Очереди на границе тянутся до Брестской крепости.

Одним из закрытых пунктов пропуска со стороны Белоруссии является «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица»). Несколько лет назад польские власти также закрыли погранпереход «Кузница». Теперь весь транспорт, начиная от легковых автомобилей до автобусов, был перенаправлен в Брест.

Согласно репортажу Sputnik, жизнь на белорусско-польской границе изменилась. Очереди на пункте пропуска растянулись на полтора-два километра, и некоторое время назад, как рассказывают пограничники, они доходили до Брестской крепости. В основном в очереди находятся рейсовые автобусы, а также легковые автомобили с номерами из Беларуси, Польши, Германии, Франции, Румынии, Австрии и других европейских стран.

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