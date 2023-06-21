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На пресс-конференции, посвященной запуску культурно-образовательного патриотического проекта «Поезд памяти», заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев объявил о расширении маршрута в этом году. Теперь новые города, включенные в маршрут, будут включать Уфу, Нижний Новгород и Самару.

В путешествие отправится 200 молодых участников, среди которых 90 представителей из разных регионов России, а также 70 человек из Беларуси, армян и Кыргызстана – по 20 человек от каждой страны.

Как отметил вице-спикер СФ, включение Нижнего Новгорода обусловлено тем, что этот город стал Молодежной столицей в этом году, а проект в первую очередь ориентирован на молодежь. Также участники посетят Уфу, где состоится Х Форум регионов Беларуси и России. Кроме того, ребята совершат остановку в Самаре, где в прошлом располагался резервный пункт управления страной, известный как «Бункер Сталина».

Информация о проекте указывает на 100% готовность к его реализации. «Поезд памяти» стартует из Бреста 22 июня в 4:00.

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