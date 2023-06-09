ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время своей последней экспедиции в средиземном море ученым удалось найти три места кораблекрушения. Специалисты во время погружения обнаружили затонувшие римские корабли и делали их снимки.

Во время пресс-конференции в ЮНЕСКО в Париже были представлены выводы, касаемо данной находки. Была собрана команда из 20 ученых из разных стран, которые отправились в экспедицию в целях изучения новой находки.

В ходе исследования специалисты использовали подводные наблюдательные аппараты дистанционного типа. Каталог кораблекрушения составлялся при помощи специального оборудования картографии. Отмечается, что один из погруженных аппаратов смог проникнуть на глубину почти 3 тысяч футов. Ученые отметили, что в этой зоне находится скалистое дно, которое в итоге и приводило к кораблекрушениям на протяжении 3 тысяч лет.

Один из затонувших кораблей был найден на глубине 1350 футов. А два других были найдены на опасных глубинах Скерки-Бэнк. Отмечается, что двое из суден относились к эпохе конца 19 и 20 веков.

Вам может понравиться

19FortyFive: В Балтийском море идут «дуэльные» военно-морские учения НАТО и России

НАТО и Россия одновременно проводят свои военно-морские учения в водах Балтийского моря. В комплексных учениях с обеих сторон задействовано около 100 кораблей, тысячи человек личного состава и десятки самолетов, отмечает

Зеленский в шоке от реакции ООН и Красного Креста на разрушение плотины Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский высказал обвинения в адрес Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с их непринятием запросов от Киева относительно Каховской гидроэлектростанции, а также

Западная пресса отмечает эффективность российской БМД-4М: «способна уничтожать противника с дальней дистанции»

Модернизированная бронемашина БМД-4М, разработанная в последние годы российским ВПК, принимает активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции наряду с другими новинками отечественной оборонки. Зарубежное издание World