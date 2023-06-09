Во время своей последней экспедиции в средиземном море ученым удалось найти три места кораблекрушения. Специалисты во время погружения обнаружили затонувшие римские корабли и делали их снимки.

Во время пресс-конференции в ЮНЕСКО в Париже были представлены выводы, касаемо данной находки. Была собрана команда из 20 ученых из разных стран, которые отправились в экспедицию в целях изучения новой находки.

В ходе исследования специалисты использовали подводные наблюдательные аппараты дистанционного типа. Каталог кораблекрушения составлялся при помощи специального оборудования картографии. Отмечается, что один из погруженных аппаратов смог проникнуть на глубину почти 3 тысяч футов. Ученые отметили, что в этой зоне находится скалистое дно, которое в итоге и приводило к кораблекрушениям на протяжении 3 тысяч лет.

Один из затонувших кораблей был найден на глубине 1350 футов. А два других были найдены на опасных глубинах Скерки-Бэнк. Отмечается, что двое из суден относились к эпохе конца 19 и 20 веков.