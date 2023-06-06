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По информации мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в ночь на 6 июля ВСУ нанесли несколько ударов по Каховской ГЭС. Он отметил, что несколько попаданий пришлось на  верхнюю часть гидроэлектростанции, в местонахождение шлюзов. Именно их и снесло. «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – подчеркнул он. Но несмотря на это, ниже по течению реки Днепр наблюдается подтопление левобережья Херсонской области а также островов в районе Херсона.

Как сообщает Александр Ситников, обозреватель издания «Свободная пресса», данная диверсия со стороны ВСУ была запланированной, ведь киевскому режиму нужно было перебить новость о том, что Берховка вовсе не была «освобождена ВСУ». Кроме того все атаки украинских подразделений на линии Майорск, Угледар и Соледар были отбиты российскими войсками.

Журналист отмечает, что украинский ЦИПсО активно распространяет информацию о том, что подразделения ВСУ готовятся осуществить прорыв через Новую Каховку при помощи мостоукладчиков и понтонов.

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