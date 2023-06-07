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В семье гиперзвуковых ракет пополнение. К российским «Кинжалам», «Цирконам», «Авангардам» и китайскому «Дунфэн-17» присоединилась иранская ракета «Победа», пишет «Свободная пресса».

Новость о новом оружии стала неожиданным ударом по Вашингтону, особенно учитывая, что Соединенные Штаты уже более 40 лет налагают санкции на Исламскую Республику Иран. Только Россия сталкивалась с более строгими ограничениями. Однако, несмотря на это, санкции оказались благоприятными и для Ирана и для нас. Но вернемся к новому оружию.

6 июня иранское агентство Fars и другие мировые СМИ опубликовали новость, которая стала настоящим сюрпризом. В присутствии президента Ибрахима Раиси, генерал-лейтенант Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей Исламской революции, и бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, командующий ВВС и ВКС, представили новую гиперзвуковую ракету JAFB1C005400, которая получила имя «Фаттах», что означает «Победа».

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