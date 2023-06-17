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Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья воспитывает свою годовалую дочь Луну. Отмечается, что Наталье удалось забеременеть при помощи ЭКО. В своем блоге Наталья часто публикует фото и видео со своей годовалой дочуркой. Недавно она опубликовала кадры, как Луна уже хозяйничает на кухне.

37-летняя бизнесвумен поддерживает интересы дочери. На видео можно рассмотреть, как малышка исследовала содержимое кухонных ящиков, рассмотрела посуду и другую кухонную утварь. Подписчики Натальи оставили множество позитивных комментариев.

На минувшей неделе Наталья Фриске показала, как Луна «помогала» водить автомобиль. Девочка сидела у своей матери на коленях.

Стоит отметить, что Фриске-младшая воспитывает дочку в одиночестве. Она несколько раз пыталась создать полноценную семью, но отношения с партнерами не складывались. В итоге Наталья решила прибегнуть к услуге искусственного оплодотворения. Женщина часто сталкивается с хэйтерами в социальных сетях, однако она старается не реагировать на критику в свой адрес.

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