Главы двух российских регионов сообщили о новом террористическом акте, совершенном украинскими неонацистами ночью. На этот раз целью стал Чонграский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область. Предполагается, что атака на гражданский объект была осуществлена с помощью британских дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow.

На данный момент эксперты производят осмотр повреждений и изучают обломки боеприпасов для точной идентификации. В результате атаки нет пострадавших, а транспортное движение перенаправлено на другие маршруты. Врио главы Херсонской области, Владимир Сальдо, уже прибыл на место происшествия и поделился информацией в своем телеграм-канале. Ранее он выразил возмущение варварскими действиями киевского режима и заверил, что Российская Федерация ответит быстро и серьезно.

Сальдо отметил, что выбор даты и времени обстрела гражданского объекта на территории России не случаен со стороны режима Зеленского. Точно так же, рано утром 22 июня 1941 года, немецко-фашистские войска начали бомбить и обстреливать Советский Союз, затем вторглись без объявления войны. В России этот день сегодня отмечается как День памяти и скорби, проводятся траурные мероприятия.

Такие действия кажутся специально направленными на демонстрацию исторического наследия нацистской Германии. Но у них будет такой же конец, — заверил врио главы Херсонской области.