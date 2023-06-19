Российские штурмовики из состава морской пехоты Тихоокеанского флота подбили украинский танк AMX-10 французского производства на окраинах Новодонецкого во время очередной попытки украинских боевиков прорвать оборону ВС России.

По словам врио командира отряда «Штурмовой» 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ива», противник примерно в три часа ночи перешел в резкое контрнаступление. В первой линии пошли танки ВСУ, а во втором эшелоне российские позиции атаковала легкая бронетехника с пехотой.

Российские морпехи встретили украинское контрнаступление встречным боем. Штурмовую группу ВС России, состоящую всего из 23 человек, поддерживал огнем из танка командир танковой роты 40-й бригады ТО. Боестолкновение длилось в течение трех часов, в ходе которого большая часть противника, состоящая из 103 украинских военнослужащих, была ликвидирована на месте.

Согласно оперативным данным, безвозвратные потери противника составили 78 военнослужащих. Также ВС Украины потеряли около 50 единиц военной техники различного класса, в том числе и танки западного образца.